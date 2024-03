Una scossa di terremoto si è avvertita in Sicilia nelle prime ore della mattina di oggi, martedì 12 marzo 2024. La scossa di magnitudo 4.4 ha avuto come epicentro Panarea (Messina). I dati sono costantemente aggiornati dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia).

Terremoto Sicilia, scossa di magnitudo 4.4 a Panarea: i dettagli

L’INGV ha segnalato di aver localizzato una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 in provincia di Messina, in Sicilia. La scossa, come segnalato dall’istituto, si è verificata precisamente alle ore 05:37 della mattinata di oggi con epicentro a Panarea. La profondità stimata è stata di circa 243.3 chilometri. Fortunatamente, secondo le prime informazioni che arrivano, seppur la scossa sia stata percepita dalla popolazione, il terremoto non ha causato danni a cose o persone.

Terremoto Sicilia, scossa di magnitudo 4.4 a Panarea: i precedenti

La Sicilia è nota per essere zona sismica: nel corso della sua storia, ha dovuto fare i conti con numerosi terremoti catastrofici, tra i più catastrofici d’Italia. La considerevole pericolosità sismica del territorio è data da un processo geodinamico molto attivo che coinvolge il Mediterraneo Centrale. In questo contesto, infatti, si verificano spesso rilasci sismici importanti lungo i margini settentrionali e orientali della Regione siciliana che possono anche degenerare in maremoti. Anche l’area di Messina e delle Isole Eolie è spesso interessata da fenomeni sismici di questo tipo.