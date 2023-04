Montevarchi, agenti arrestano ladro recidivo: "Siete stati più bravi di me"

È un epilogo insolito quello che ha visto protagonista un malvivente ed agenti di polizia nell’aretino. L’uomo, colpevole di furto, dopo esser stato catturato dalle forze dell’ordine, s’è complimentato con loro: “Siete stati più bravi di me“.

Il 32enne aveva rubato oltre 7mila euro ad un paziente del reparto dialisi dell’ospedale di Montevarchi

Tutto è partito a marzo dello scorso anno, quando il criminale, un 32enne originario dell’Est Europa, s’è reso protagonista di un furto perpetrato ai danni di un paziente dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi, nell’aretino, nel reparto di dialisi.

In quella circostanza il paziente è stato derubato del portafogli e di altri beni: in totale gli erano stati sottratti circa 6mila euro in contanti, mentre dalle sue carte sono stati prelevati 1200 euro per l’acquisto di uno smartphone. L’uomo però se n’è accorto troppo tardi, nel mentre il ladro aveva avuto tutto il tempo per agire con i diversi prelievi bancari.

La polizia locale, dopo aver ricevuto la denuncia della vittima, s’è messa sulle tracce del malvivente. L’indagine messa in piedi dalla Sezione Anticrimine del Commissariato di Montevarchi ha portato all’individuazione dell’uomo, residente a Perugia che, colto in flagrante, ha subito ammesso le sue responsabilità.

Il 32enne dovrà rispondere adesso del reato di ricettazione. Al momento delle manette ha ben pensato di congratularsi con gli agenti: “Questa volta ho perso. Siete stati più bravi di me!“.