Monza, Berlusconi al comizio elettorale: ” Alle prossime elezioni Forza Italia sopra il 20%”

Berlusconi show al comizio elettorale per il sindaco uscente nella piazza gremita di tifosi del Monza annuncia una nuova discesa in campo

Un Berlusconi in grande splolvero – con tanto di immancabile barzelletta – quello che nella piazza piena di tifosi del Monza ha annunciato una nuova discesa in campo. E l’intenzione di diventare anche di nuovo protagonista della Serie A.

Cori per Berlusconi a Monza

Monza – Nella piazza gremita dei tifosi del Monza – neo promossa in serie A – il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi si è presentato al comizio in sostegno del sindaco uscente Dario Allevi.

Dopo aver ascoltato i cori dei tifosi che gli chiedevano di portare il Monza in Europa oltre all‘evergreen “C’è solo un Presidente”, Berlusconi ha preso la parola. Augurandosi di essere ancora protagonista – magari non al primo anno-delle serie A.

Una nuova discesa in campo

E annunciando una nuova discesa in campo:

“Sono stato costretto fuori dalla politica per sei anni e ora tornerò in campo. Vi avviso che andrò in televione uno-due volte la settimana“. E ancora “”Forza Italia tra otto mesi, quando ci saranno le nuove elezioni sarà sopra il 20%”

“Scissione M5S? Non parlo degli altri”

La prova di una effettiva discesa in campo Berlusconi l’ha data raccontando una delle sue “barzellette” del suo vasto repertorio.

Prima di andare via, alla richiesta dei giornalisti presenti su cosa nel pensasse della scissione del M5S ha risposto: “Non sono abituato a parlare degli altri partiti. Scusatemi ma è una regola che mi sono dato tanto tempo fa e la rispetto sempre”.

(Immagine dall’account twitter di Silvio Berlusconi)