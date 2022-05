Storica promozione per il Monza: il club di Berlusconi e Galliani approda in serie A

Nel campionato di serie A 2022-2023 ci sarà anche il Monza. Il club lombardo è stato promosso a seguito della vittoria contro il Pisa.

Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono pronti a tornare in serie A in grande stile. Il club lombardo infatti ha conquistato il pass per la massima serie dopo aver battuto il Pisa in trasferta per 3-4.

Monza promosso serie A: per il club lombardo è un esordio assoluto nella massima serie

La promozione è arrivata per il Monza dopo una partita molto combattuta. Al termine della ripresa le due squadre sono andate ai supplementari dopo che la partita si era chiusa sul 3-2 per squadra di casa e 2-1 per i lombardi.

Ed è stato proprio lì che succede la magia. Al 96esimo il Monza accorcia le distanze con Marrone segna la rete del 3-3 con un pallone che si dimostra imprendibile per la rete avversaria. Nemmeno il tempo di ricomporsi che a Pisa succede il miracolo. Al 101esimo Gytkjaer segna una meravigliosa doppietta si dimostra decisiva. Si tratta nei fatti di un pallone pesantissimo che ha condizionato il secondo tempo. Alla fine dei 120 minuti l’impresa è stata compiuta e il Monza può finalmente aggiungersi a Lecce e Cremonese.

