Monza, bimba di otto mesi muore a causa del cibo andato di traverso

La bimba è stata per sei giorni nel reparto di riabilitazione del San Gerardo a causa di una crisi respiratoria.

Una bambina di soli otto mesi è morta dopo sei giorni di agonia in terapia intensiva a causa di un po’ di pappa che le era andata di traverso.

Il cibo andato di traverso ha causato alla bimba una crisi respiratoria

La drammatica storia arriva dall’ospedale San Gerardo di Monza, dove la bimba era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva. A causa del cibo andato di traverso, la piccola aveva infatti avuto una crisi respiratoria.

La sua morte risale a sabato 4 marzo 2023, ma la notizia è stata confermata solo una settimana dopo, sabato 11 marzo.

Gli amici della madre hanno avviato una raccolta fondi

La bambina viveva a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, insieme alla madre. Gli amici e i colleghi della donna hanno avviato una raccolta fondi per aiutarla.

Qual è il tasso di mortalità infantile in Italia?

In Italia, la mortalità dei bambini al di sotto dei cinque anni è scesa da 10 per 1.000 nati vivi nel 1990 a 3 per 1.000 nati vivi nel 2021.

