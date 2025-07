Monza, incendio in un’abitazione: palazzina sgomberata e sette persone soccorse per intossicazione.

Attimi di panico a Monza nel primo pomeriggio di oggi, quando un incendio è divampato sulla facciata di un edificio residenziale, costringendo le autorità a evacuare l’intera palazzina. Alcune persone sono rimaste ferite, mentre i vigili del fuoco stanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Monza, incendio sulla facciata di un edificio

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 luglio, un vasto incendio è scoppiato in un edificio residenziale di via Bramante da Urbino, a Monza, all’interno di un complesso di case popolari attualmente in fase di ristrutturazione.

Le fiamme, partite da un appartamento per cause ancora da accertare, hanno coinvolto parte della facciata dell’edificio. Un’alta colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha allertato i residenti della zona.

L’intervento dei soccorsi è stato immediato: sul posto sono giunte numerose squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai comandi di Monza-Brianza e Milano, insieme a mezzi sanitari del 118, ambulanze di Areu e un elisoccorso.

Monza, incendio sulla facciata di un edificio: evacuazione d’urgenza e feriti

Per precauzione, cinquanta persone sono state fatte evacuare dallo stabile e assistite immediatamente dal personale sanitario. Sette residenti, intossicati dai fumi, hanno avuto bisogno di cure specifiche.

L’intervento di spegnimento è tuttora in corso e coinvolge 35 Vigili del Fuoco, supportati da quattro autopompe, tre autobotti e due autoscale. Le operazioni sono coordinate da un funzionario tecnico e dal comandante provinciale Vito Crispino.

La situazione, al momento, è sotto controllo, mentre prosegue la fase di messa in sicurezza e spegnimento dei focolai residui. Areu ha attivato il protocollo di massima emergenza per gestire al meglio l’elevato numero di persone coinvolte.