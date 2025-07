Cinecittà Est, incendio minaccia il raccordo anulare: traffico bloccato e forti esplosioni

Cinecittà Est in fiamme, incendio minaccia il raccordo anulare: nube nera e ...

Un violento incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi a Cinecittà Est, nei pressi del Grande Raccordo Anulare. Le fiamme si sono rapidamente propagate nella vegetazione a ridosso della carreggiata, generando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Alcune esplosioni sono state udite nella zona.

Prima l’odore acre nell’aria, poi le prime lingue di fuoco. Subito dopo, le esplosioni — probabilmente causate da bombole di gas — e infine una densa colonna di fumo nero, visibile da chilometri di distanza. Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata in via Libero Leonardi, nel quadrante est di Roma, tra Cinecittà Est e la zona della Romanina.

Le fiamme, alimentate dal vento caldo, si sono propagate rapidamente tra sterpaglie, cumuli di rifiuti, materiali plastici e altri detriti presenti nell’area. In pochi minuti, il rogo ha raggiunto le barriere del Grande Raccordo Anulare, costringendo le autorità a chiudere la strada all’altezza del km 39,600, in prossimità dello svincolo per Romanina e della diramazione Roma Sud.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile, le pattuglie della Polizia Stradale e i tecnici dell’Anas, tutti impegnati nel contenere l’emergenza e ripristinare la viabilità il prima possibile.

Cinecittà Est, incendio partito da una baracca: salvata una donna

Stando alle prime ricostruzioni, l’incendio avrebbe avuto origine in una baracca, per poi estendersi rapidamente ad altre strutture precarie nei dintorni. Spinto dal vento, il fuoco ha guadagnato terreno fino a raggiungere le barriere fonoassorbenti del Grande Raccordo Anulare, già compromesse da un precedente fronte di fiamme.

Attimi di grande tensione si sono vissuti quando una donna è rimasta bloccata all’interno di una delle baracche, circondata da fumo denso. Fortunatamente è stata tratta in salvo in tempo dalle squadre di soccorso.

Durante le operazioni di spegnimento si sarebbero verificate anche due esplosioni, provocate dallo scoppio di bombole di GPL. Tuttavia, non sarebbero stati registrati altri feriti.