Incendio a Castiglione della Pescaia: la pineta in fiamme spinge centinaia di villeggianti a lasciare il campeggio; Casa Mora ospita gli sfollati.

Castiglione della Pescaia – Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nei pressi di un campeggio a Roccamare, località turistica tra le più frequentate della costa grossetana. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, si sono rapidamente propagate nella pineta, costringendo all’evacuazione di turisti e personale.

Castiglione della Pescaia, vasto incendio nella pineta

Un violento incendio ha interessato nel pomeriggio un campeggio in località Rocchette, nel comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto), costringendo all’evacuazione circa 600 persone. Il rogo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato innescato da un’avaria a un dissalatore. Le fiamme si sono rapidamente propagate alla pineta circostante, generando una densa colonna di fumo visibile anche da Marina di Grosseto.

L’incendio, divampato intorno alle 16, avrebbe provocato anche l’esplosione di alcune bombole di gas presenti all’interno delle strutture ricettive. A preoccupare è stato soprattutto il rischio che il fuoco potesse coinvolgere ulteriori aree della pineta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le squadre della Protezione Civile comunale e provinciale, i volontari della VAB (Vigilanza Antincendi Boschivi) e i Carabinieri, supportati da numerosi mezzi aerei e terrestri, tra cui quattro elicotteri regionali e uno dei Vigili del Fuoco.

Intorno alle 17:30 l’incendio risultava in fase di contenimento, come comunicato dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Il governatore ha elogiato il lavoro svolto dal sistema antincendio boschivo regionale (AIB), ringraziando tutte le forze impegnate per la rapidità e la professionalità dell’intervento.

Evacuati i campeggiatori a Castiglione, punto di accoglienza a Casa Mora: tra loro anche Rosy Bindi

La prefettura ha disposto l’evacuazione dei campeggiatori, tra cui anche l’ex ministra Rosy Bindi, trasferiti temporaneamente presso il palazzetto dello sport di Casa Mora, dove sono stati allestiti punti di accoglienza con acqua, integratori e zone d’ombra. Alcuni ospiti sono stati successivamente rialloggiati in altre strutture della zona.