Morde la compagna a braccia e gambe e le spacca un dente: arrestato un uomo di Lodi che da quattro anni vessava e maltrattava la donna con cui convive

Orrore in Lombardia, dove un uomo morde la compagna a braccia e gambe e le spacca un dente: un 47enne di Lodi è stato arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti e violenze sulla donna. I media spiegano che i militari sono intervenuti qualche giorno fa dopo l’ennesima segnalazione sul fatto che in quell’appartamento era in atto un pestaggio.

Morde la compagna a braccia e gambe: l’arrivo dei carabinieri e i soccorsi alla vittima

Per questo motivo hanno fermato ed arrestato l’offender ed allertato i soccorsi per la povera vittima, pare ridotta davvero malissimo e bisognosa di cure mediche immediate. L’arresto è stato consentito dal fatto che il 47enne è stato praticamente colto in flagranza, in caso contrario si sarebbe potuto procedere solo a querela di parte e dietro input della magistratura.

Maltrattamenti e lesioni volontarie: 47enne morde la compagna a braccia e gambe

Il 47enne è stato fermato per maltrattamenti in famiglia e lesioni. E a verbale mutuato da referto medico ci sarebbero particolari davvero raccapriccianti in ordine a brutalità e grado di violenza di quel pestaggio domestico: l’uomo avrebbe morso la donna alle braccia e alle gambe e le ha spaccato un dente.

La picchiava da quattro anni e alla fine morde la compagna a braccia e gambe: in casa c’era un chilo di droga

Dallo storico accluso agli atti è emerso che i due convivevano da sette anni e che i maltrattamenti sarebbero iniziati quattro anni fa. Dopo l’arresto i Carabinieri hanno perquisito l’appartamento ed hanno trovato oltre un chilo di marijuana.