Ci ha lasciati troppo presto, l’apprezzatissima giornalista sportiva Alessandra Bianchi. La donna, molto conosciuta per essere ambasciatrice del calcio italiano in Francia, dove aveva lavorato per diverse emittenti e testate, è scomparsa all’età di 59 anni.

Morta Alessandra Bianchi: il suo lavoro in Francia

La giornalista sportiva, che mai ha nascosto la sua grande passione per la Roma e per Francesco Totti in particolare, aveva lavorato per tantissimo tempo in Francia, divenendo molto apprezzata soprattutto per le opinioni sul calcio nostrano. In tanti anni aveva girato diverse testate, fra cui le più importanti sono state L’Equipe, l’Equipe du Dimanche su Canal +, le Parisien e Rmc. Esperiernze che hanno arricchito moltissimo la sua vita lavorativa oltre il confine italiano. Alessandra aveva anche lavorato nella comunicazione della Lega Pro.

Morta Alessandra Bianchi: il saluto della Lega Pro

Ed è stata proprio la Lega Pro ad aver dato comunicazione del decesso di Alessandra, pubblicando una nota sul porprio sito ufficiale e sui canali social: