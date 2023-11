Un professore di religione di un liceo di Torino è chiamato a processo dopo essere stato accusato di molestie sessuali da parte di alcune studentesse delle sue classi. Le ragazze hanno denunciato un comportamento spinto del prof che, dalla sua, si difende: “Erano solo normali atteggiamenti amichevoli“.

Prof di religione accusato di molestie sessuali: il caso

I fatti non sono recenti, bensì risalgono addirittura a qualche anno fa, quando l’uomo già ultracinquantenne aveva ancora una cattedra come professore di religione in un noto liceo di Torino. E proprio fra i banchi di scuola, secondo i racconti di diverse studentesse, l’uomo si sarebbe lasciato andare a frasi molto spinte a sfondo sessuale rivolte alle ragazze. Apprezzamenti sul fisico: “Come sei bella”, “Tu, con il décolleté molto bello”, ma anche epiteti ben più vergognosi “Sei la mia piccola pornostar” – sarebbero queste alcune delle parole udite troppe volte dalle studentesse che hanno deciso di denunciare. Accuse ancora più gravi arrivano da alcune di queste ragazze che sostengono di essere state più volte toccate in classe o fra i corridoi della scuola, con carezze non richieste alla schiena o alle gambe.

Prof di religione accusato di molestie sessuali: il processo

La preside ha deciso, dunque, per la sospensione dell’insegnamento, mentre la procura inziava la sua indagine. Dopo qualche tempo, il pm ha chiesto di derubricare il reato di violenza sessuale in molestie. Il professore si difende e dichiara di aver tenuto dei comportamenti solo amichevoli: “Sono stato frainteso“.