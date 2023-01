L’ex finalista di Miss Italia nel 2004, Antonella Fragiello, è morta.

La giovane donna, che avrebbe compiuto 38 anni il prossimo 11 agosto, aveva ricevuto una diagnosi di cancro ed era in cura da mesi.

Morta Antonella Fragiello, addio all’ex finalista di Miss Italia: era malata di cancro

Si è spenta all’età di 37 anni l’ex finalista di Miss Italia Antonella Fragiello. La giovane donna, originaria di Casoria, in provincia di Napoli, aveva partecipato al concorso di bellezza nel 2004.

L’ex finalista di Miss Italia aveva ricevuto una diagnosi di tumore. Negli ultimi giorni, le sue condizioni cliniche si erano rapidamente aggravate e, di conseguenza, era stato necessario procedere al ricovero presso una struttura ospedaliera. Nessuno, tuttavia, avrebbe mai potuto immaginare che la 37enne sarebbe scomparsa così improvvisamente.

Lo scorso 15 gennaio ha postato il suo ultimo post su Facebook, dedicato al marito Carlo. “Sono lontana da te da qualche giorno e non c’è minuto della giornata in cui non penso a quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita.

Sei l’aria che respiro, il mio sorriso più bello, il mio sguardo più luminoso. Sei raro. Sei tu. Ti amo”.

I funerali

Antonella Fragiello è deceduta nella giornata di sabato 21 gennaio ma la notizia è stata diffusa a circa ventiquattro ore di distanza. I funerali verranno celebrati lunedì 23 alle ore 12:00, nella parrocchia di San Tommaso, nel quartiere partenopeo di San Pietro a Patierno.

A Miss Italia, la donna era riuscita a conquistare la finalissima di Salsomaggiore a 19 anni.

Subito dopo, partecipò a svariati programmi televisivi e ad alcune campagne pubblicitarie. È stata, inoltre, promotrice di molte iniziative di solidarietà che l’hanno vista protagonista a Napoli e non solo.

Dopo aver appreso della sua scomparsa, sui social si sono moltiplicati messaggi di cordoglio. L’ex modella lascia non solo il marito Carlo ma anche i due cagnolini Sofie e Rio.