Morta Barbara Capovani, la psichiatra aggredita fuori dall'ospedale di Pisa

Dopo qualche giorno di lotta tra la vita e la morte, Barbara Capovani non ce l’ha fatta. La psichiatra 55enne era stata aggredita fuori dall’ospedale in cui lavorava da un uomo incappucciato e con il volto coperto.

Barbara Capovani è morta: la psichiatra aggredita a Pisa aveva 55 anni

Barbara Capovani era stata aggredita all’esterno della clinica Santa Chiara di Pisa, il luogo in cui lavorava, lo scorso venerdì. La donna, avvicinata poco dopo aver varcato il cancello dell’ospedale, era stata vittima di una vera e propria imboscata. Un uomo incappucciato e con il volto coperto da una mascherina aveva inziato a colpirla a mani nude e con una spranga. Dopo due giorni di lotta tra la vita e la morte, Barbara ha smesso di respirare. Azienda ospedaliero-universitaria pisana e Azienda Usl Toscana nord-ovest hanno annunciato il suo decesso: “Sì è conclusa alle 23.40 la procedura di accertamento di morte con criteri neurologici. Come già preannunciato nel precedente bollettino medico, si procederà alla donazione degli organi così come da volontà espressa in vita dalla Dr.ssa Capovani, condivisa dai familiari e autorizzata dal magistrato.”

Fermato il presunto colpevole

Per l’omicidio è stato fermato l’ex paziente della donna: il 35enne Gianluca Paul Seung. L’ipotesi a carico dell’uomo è quella di omicidio premeditato. Seul, che era stato affidato all’ospedale psichiatrico di Pisa nel 2019, aveva già compiuto altri atti di violenza e, da tempo, nutriva rancore nei confronti della Capovani. Una prova di questo sarebbero alcuni messaggi trovati dagli inquirenti sui profili social del 35enne.