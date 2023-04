Fiumicino, tentato rapimento di un bambino di 9 anni: è caccia all’uomo

Sabato di terrore a Fiumicino dove ha avuto luogo il tentato rapimento di un bambino di 9 anni. la vicenda si è fortunatamente conclusa con un lieto fine poiché il piccolo è riuscito a sfuggire alle grinfie del suo rapitore. Le forze dell’ordine stanno tentando di rintracciare l’uomo mentre tra i genitori sta dilagando il panico.

Tentato rapimento di un bambino a Fiumicino: il piccolo ha reagito ed è riuscito a scappare

Il bimbo stava giocando nel giardino di casa quando uno sconosciuto a bordo di un’auto si è avvicinato all’abitazione in cui vive con i suoi genitori. L’uomo, descritto come un cittadino di circa 50 anni, è sceso dalla vettura e si è furtivamente intrufolato nella proprietà privata. A questo punto, si è avvicinato di soppiatto all’ignara vittima, tentando di trascinarla fuori per caricarla a bordo del mezzo.

Sentendosi afferrare, il bambino ha subito reagito cominciando a urlare a squarcia gola e sferrando calci al rapitore. In questo modo, è riuscito a divincolarsi e scappare, mettendosi al riparo tra le braccia della madre.

Gli agenti danno la caccia a un uomo di circa 50 anni. Panico tra i genitori

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, mentre era in atto il tentato rapimento del bambino, la mamma stava cercando il figlio. Proprio la donna ha contattato il 112, denunciando quanto accaduto. La drammatica vicenda, che ha avuto fortunatamente un lieto fine grazie alla pronta reazione del piccolo, si è consumata nella giornata di sabato 22 aprile a Fiumicino, in zona Isola Sacra.

Gli agenti della polizia del Commissariato di Fiumicino hanno raccolto la testimonianza di madre e figlio e stanno indagando al fine di rintracciare l’uomo. Al momento, il sequestratore è a piede libero in quanto è riuscito a darsi alla fuga e a dileguarsi quando il bambino si è sottratto alla sua presa.

Intanto, a seguito della diffusione della notizia, sono comparsi decine di commenti sui gruppi social della zona, scritti soprattutto da genitori spaventati. In molti, infatti, hanno chiesto maggiore sicurezza e l’incremento delle forze dell’ordine sul territorio. Alcuni genitori, ad esempio, hanno scritto commenti come “Ormai è follia pura”, “Sono scioccata, è avvenuto proprio nella zona dove abito”, “Sia diffuso l’identikit della persona che ha tentato il rapimento” oppure “Ci vogliono più controlli anche davanti alle scuole”.