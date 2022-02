Morta in ospedale per emorragia, i familiari denunciano: “Dieci ore d’attesa per una Tac”

Morta in ospedale per un'emorragia dopo 10 ore di attesa per poter fare uan tac, la denuncia della famiglia della donna.

La signora Rossana Alessandroni, sessantasettenne originaria del quartiere Quarticciolo di Roma, è morta per un’emorragia in una sala operatoria del Policlinico di Tor Vergata lo scorso 3 febbraio dopo essere stata trasferita dal pronto soccorso dell’ospedale Vannini dove era in attesa di fare una Tac.

La donna sarebbe arrivata al Policlino già in gravi condizioni e ora i familiri chiedono che venga fatta chiarezza sul decesso.

Morta in ospedale per emorragia, i familiari chiedono chiarezza

“Mia zia piena di dolori, ha aspettato dieci ore su una barella al pronto soccorso in attesa di essere sottoposta a una Tac. Se fossero intervenuti subito forse mia zia sarebbe ancora viva”.

Questo il racconto fornito a La Repubblica dalla nipote di Rossana Alessandroni, Irene. Stando sempre alle parole dei familiari della Alessandroni, la donna avrebbe accusato forti dolori nei giorni precedenti al decesso e, per questo, il 2 febbraio sarebbe stata trasportata in codice rosso all’ospedale Vannini dove avrebbe atteso per ben 10 ore di fare una Tac. La famiglia della donna ha denunciato l’ospedale Vannini e chiede che venga ricostruito l’iter seguito in ospedale dalla sessantasettenne.

Morta in ospedale per emorragia: la denuncia della famiglia

Anche la Direzione Salute – Area Rischio Clinico della Regione Lazio ha questa mattina, 8 febbraio 2022, chiesto “un immediato audit clinico, per definire tutti i passaggi assistenziali che hanno riguardato la paziente, dai tempi del soccorso, al decorso presso l’ospedale Vannini, i tempi dell’inquadramento clinico e le relative modalità operative ed il successivo trasporto all’hub di riferimento Policlinico Tor Vergata”.

Donna morta per emorragia: la risposta dell’ospedale

Pronta è arrivata anche la replica dell’ospedale Vannini: “La signora ha fatto il percorso Covid che ha allungato i tempi, accusava dei sintomi generici, è stata sottoposta a due tac e poi trasferita a Tor Vergata, l’hub di riferimento per il reparto di Cardiochirurgia”. Quanto alle ragioni del decesso sembrerebbe che qusto possa essere stato causato da una dissezione dell’aorta addominale.