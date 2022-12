Morta insegnante 49enne, il compagno: "Amava la scuola"

Morta Francesca Maria Pellegri, insegnante 49enne attiva presso l’asilo “Il Girasole” di Capezzano Pianore, frazione del comune di Camaiore (Lucca).

Francesca era molto conosciuta a Viareggio dove aveva numerosi amici. La donna lascia il compagno Fabio Corsini e il figlio di 14 anni. Faceva volontariato alla chiesa di Don Bosco per Azione Cattolica. Fabio ha parlato di Francesca come una persona amante della scuola. É inoltre ricordata come una madre e una moglie amorevole, premurosa e attenta nei confronti dei bambini che sono stati suoi alunni. Il decesso di Francesca Maria Pellegri è avvenuto durante la Vigilia di Natale dopo aver lottato contro una malattia incurabile.

Morta insegnante 49enne: cordoglio in città

Francesca è morta a soli 49 anni: aveva ancora tutta una vita davanti. La sua scomparsa ha destato cordoglio tra i cittadini di Viareggio dove era conosciuta e benvoluta. Abitava al Marco Polo e ha combattuto un anno e mezzo contro il terribile male che l’ha portata via.

Il compagno: “Non ha rinunciato a stare con i bambini”

Fabio Corsini, compagno di vita di Francesca Maria Pellegri, ha ricordato la 49enne tramite alcune dichiarazioni riportate dal Tirreno: “Amava molto la scuola e anche quando le è stata diagnosticata la malattia, fino a quando ha potuto, non ha voluto rinunciare a stare con i bambini che amava molto”.