Isabel Zanichelli non ce l’ha fatta. Domenica 25 giugno era stata travolta da un’onda nel ravennate, al Lido di Classe. La piccola di 7 anni era ricoverata all’ospedale Sant’Orsola di Bologna dopo i soccorsi prestati dagli addetti al salvataggio davanti agli stabilimenti balneari Go Go e Jamaica.

Morta bimba di 7 anni travolta da un’onda

La bimba era in prognosi dopo aver ingerito molta acqua. Inoltre aveva riportato un arresto cardiocircolatorio.

Domenica era stata notata dai bagnini al largo, assieme al padre e al fratellino che pian piano si allontanavano dalla riva, a causa delle raffiche di vento e del mare agitato.

Le onde e le correnti hanno spinto Isabel sempre più lontano, richiamando l’attenzione dei soccorritori. Nonostante i fischi lanciati da riva, lei e il fratellino sono scomparsi fra le onde. Poi il tuffo di due bagnini e il recupero in acqua.

Sin dall’inizio le condizioni di Isabel risultavano critiche, anche agli occhi di una dottoressa e di un operatore del 118 intervenuti mentre erano fuori servizio, applicando manovre di rianimazione e defibrillatore.

Isabel era in coma farmacologico

In un primo momento era stata trasferita a Ravenna dai soccorritori della Croce Rossa. Isabel aveva ripreso conoscenza dopo l’intervento dei medici. In seguito è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale del capoluogo emiliano.

Isabel Zanichelli era del reggiano, di Bagnolo in Piano, dove il sindaco Gianluca Paoli ha invitato tutta la comunità a stringersi attorno al dolore di papà Enzo, della mamma Ulyana e della sorellina di 5 anni.