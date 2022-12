Lutto nel mondo del cinema, è morta l’attrice Kirstie Alley, aveva 71 anni.

Da quanto si apprende i media degli Usa hanno dato il triste annuncio citando quello dei figli Williame Lillie Price Stevenson. Pare che Alley avesse un cancro e una nota lo cita, alludendo al fatto che è morta “dopo una battaglia contro un cancro che aveva scoperto di recente“.

Morta l’attrice Kirstie Alley

Nella sitcom “Cheers” Kirstie aveva interpretato il ruolo di Rebecca Howeed, ma di certo la sua interpretazione più iconica fu quella che la consacrò ad Hollywood con il film commedia “Senti chi parla”.

Hanno scritto i figli su Instragram: “Era circondata dalla famiglia e ha combattuto con forza. Era un’icona sullo schermo e lo era ancora di più come madre e nonna“. La Alley era nata nel 1951 a Wichita, Kansas, ma nel 1980 era approdata a Los Angeles dove faceva la interior designer.

Gli esordi e l’addio di Travolta

Nel 1982 il primo ruolo con “Stark Trek II”, poi “Blind Date” e nel 1985 dalla miniserie “North and South”.

Nel 1991 conquistò il suo primo Emmy per il ruolo in “Cheers”. John Travolta, partner di Alley in “Senti chi parla”, ha scritto: “Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che ho mai avuto”.