Michelle Trachtenberg, attrice famosa per i suoi ruoli in serie di successo come Gossip Girl, Buffy l’ammazzavampiri e nel film Harriet la spia, è morta a 39 anni. La notizia è stata riportata dal sito americano The Post.

Morta Michelle Trachtenberg, attrice di Buffy e Gossip Girl

Il suo decesso sarebbe avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 26 febbraio, quando è stata trovata priva di vita nel lussuoso complesso residenziale di Central Park South, a New York.

Stando alle prime indiscrezioni fornite dalle forze dell’ordine, l’attrice avrebbe recentemente affrontato un trapianto di fegato. Per ora, la sua morte non è considerata sospetta, ma le cause del decesso restano sconosciute.

Negli ultimi mesi, Michelle Trachtenberg aveva condiviso su Instagram foto in cui appariva molto magra, suscitando preoccupazione tra i fan. Tuttavia, aveva rassicurato i suoi seguaci, dichiarando di essere “felice e in salute” e smentendo di aver fatto interventi di chirurgia plastica.

Chi era Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg, nata a New York l’11 ottobre 1985, divenne famosa per il ruolo di Dawn in Buffy. Iniziò a recitare a soli 9 anni in una serie di Nickelodeon e fece il suo debutto cinematografico nel 1996 con Harriet the Spy. Successivamente interpretò Georgina Sparks in Gossip Girl. Nel 2021, Michelle accusò Joss Whedon, creatore di Buffy e regista di Avengers, di abusi.