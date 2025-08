Accusato per la morte di Andrea Prospero, il giovane evade: pronti i provvedi...

Il giovane accusato per la morte di Andrea Prospero ha violato i domiciliari uscendo senza autorizzazione. Le nuove disposizioni del giudice.

È scoppiato il caos intorno al ragazzo, conosciuto nel mondo virtuale come “Valenmo”, accusato di aver avuto un ruolo nella tragica morte di Andrea Prospero, il 19enne trovato senza vita a Perugia all’inizio del 2025. Dopo essere stato posto agli arresti domiciliari nella casa dei genitori, il giovane ha lasciato l’abitazione senza permesso, suscitando nuove preoccupazioni nelle autorità e aprendo un nuovo capitolo in una vicenda già molto delicata.

Morte di Andrea Prospero, il ruolo dell’indagato e il peso delle conversazioni digitali

Il ragazzo, che non ha mai incontrato personalmente Andrea Prospero, avrebbe mantenuto con lui solo un legame virtuale. Secondo gli inquirenti, è stato proprio tramite messaggi online che avrebbe fornito consigli e incoraggiamenti su come mettere in atto il suicidio, influenzando tragicamente la scelta di Andrea.

L’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati ha ricostruito queste conversazioni cruciali, che rappresentano un elemento chiave dell’indagine. Nel frattempo, si è aperto anche un filone investigativo parallelo legato a possibili attività illecite legate al dark web, emerse attraverso i dispositivi trovati nell’appartamento dove è avvenuta la tragedia.

Morte di Andrea Prospero, giovane indagato evade: disposto il trasferimento

A causa di continui contrasti familiari esplosi dopo l’arresto, E.V. ha deciso di allontanarsi dalla sua abitazione nella zona Prenestina di Roma, violando così la misura cautelare degli arresti domiciliari. In seguito all’evasione, il giudice ha disposto il trasferimento del ragazzo presso l’abitazione di un parente, dove rimarrà fino all’inizio del processo previsto per l’8 ottobre. La decisione mira a garantire un controllo più efficace e a evitare ulteriori tensioni, mentre il procedimento giudiziario va avanti.