Continuano le indagini sulla morte di Andrea Prospero, il ragazzo di 19 anni trovato morto in una camera in affitto a Perugia. Intervistata da Il Messaggero, la madre del 18enne arrestato per istigazione al suicidio ha rilasciato la prima drammatica dichiarazione.

Morte Andrea Prospero, recuperati dati da Sim e cellulari

Proseguono le indagini sulla morte di Andrea Prospero, lo studente di 19 anni trovato senza vita in una camera in affitto a Perugia. Gli inquirenti hanno recuperato tutti i dati sui vai dispositivi elettronici di Andrea, al fine di ricostruirne tutta la rete di contatti. Ricordiamo che per il momento è agli arresti domiciliari un ragazzo romano di 18 anni per istigazione al suicidio, mentre un giovane residente in Campania è indagato per la cessione del farmaco oppiaceo assunto dalla vittima. Intanto la madre del 18enne arrestato ha rilasciato le prime dichiarazione a Il Messaggero.

Morte Andrea Prospero, le prime drammatiche parole della mamma dell’arrestato

Agli arresti domiciliari c’è al momento un ragazzo romano di 18 anni, accusato di istigazione al suicidio per la morte di Andrea Prospero. Intervistata da Il Messaggero, la madre del ragazzo arrestato ha rilasciato le prime dichiarazioni. Ecco cosa ha detto: “Mi crolla il mondo addosso, anzi è già crollato. Siamo persone perbene, uno dei nostri ragazzi fa il poliziotto. Però lui è molto chiuso e riservato, sempre con il telefonino in mano. Eppure mi creda, li abbiamo sempre seguiti i nostri figli, abbiamo parlato con loro dei pericolo della rete e delle droghe. Lui sta male, noi non sappiamo come fare, è una cosa più grande di noi. Mio marito e io curiamo gli altri, ma ci sentiamo molto soli e impotenti in questo: è il nostro cruccio.”