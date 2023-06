Morte Silvio Berlusconi, Sky cancella le celebrazioni per i suoi 20 anni: rimane confermata la programmazione di giovedì 15 giugno su Sky TG24 in diretta da Palazzo Reale di Milano.

In seguito alla morte di Silvio Berlusconi avvenuta lo scorso 12 giugno, Sky ha deciso di annullare le celebrazioni per i suoi 20 anni, previste martedì 13 giugno a Palazzo Reale di Milano. Ad ogni modo, resta confermata la programmazione di giovedì 15 giugno su Sky TG24 in diretta sempre da Palazzo Reale con un palinsesto dedicato a notizie e attualità. L’intera giornata sarà in diretta sul canale 500 e 501; non è prevista la presenza di pubblico.

Morte Berlusconi, Duilio di Sky: “Un grande personaggio”

L’amministratore delegato di Sky Italia, Adrea Duilio, ha affermato tramite alcune dichiarazioni riportate da Sky TG24: “Silvio Berlusconi è stato un grande personaggio che ha scritto pagine importanti della storia di questo Paese e protagonista del mondo della politica, dei media e dello sport. Oggi, nel giorno della sua scomparsa, vogliamo rendere omaggio al fondatore di una realtà che, per anni, ci ha stimolato a fare sempre di più e meglio, e manifestare la nostra vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari”.

Barbara D’Urso sull’ex premier: “Una mente geniale”

Intervistata a La Stampa, Barbara D’Urso ha espresso un ricordo su Silvio Berlusconi: “Una mente geniale, che ha avuto il coraggio di creare la prima tv privata in Italia e l’ardire di dare un’opportunità anche a me”.