Funerali di Stato per Silvio Berlusconi: ci sarà anche Sergio Mattarella

Funerali di Stato per Silvio Berlusconi. L’ultimo saluto al leader di Forza Italia sarà al Duomo di Milano, mercoledì 14 giugno alle ore 15. Stando a quanto si apprende, presenzierà alle esequie del Cavaliere anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Lutto nazionale

Bandiere a mezz’asta fino a tutta la giornata del 14 – per cui è stato proclamato il lutto nazionale – in tutti gli uffici pubblici, le ambasciate e i consolati italiani all’estero. È quanto stabilito dal governo con un dispositivo firmato in queste ore dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. A celebrare i funerali di Stato dell’ex premier Silvio Berlusconi sarà l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

Funerali di Stato, cosa sono?

I funerali di Stato sono cerimonie funebri solitamente riservati ai presidenti degli organi costituzionali (anche dopo la cessazione del loro mandato) e ai ministri deceduti durante la permanenza in carica. Il Consiglio dei Ministri può inoltre deliberare di concedere i medesimi onori funebri a personalità che abbiano offerto particolari servizi (o reso onore) alla nazione, cadendo per esempio vittime di azioni terroristiche e di criminalità organizzata ricoprendo incarichi all’interno delle forze dell’ordine. Questa straordinaria forma di esequie può, infine, essere estesa alle vittime di calamità naturali.