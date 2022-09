Morte Elisabetta II, Harry e Merghan ritrovano William e Kate al Castello di Windsor

La morte della Regina Elisabetta ha riunito i duchi di Sussex con i principi del Galles. I fratelli hanno passeggiato insieme nel castello di Windsor.

Negli ultimi mesi tra i duchi di Sussex, Harry e Meghan Markle e i principi del Galles, William e Kate Middleton c’era stata tensione. Eppure i due fratelli si sono ritrovati in queste ultime ore nel castello di Windsor per onorare la memoria della Regina Elisabetta II, scomparsa nel pomeriggio di giovedì 8 settembre.

Il momento è stato immortalato dal rappresentante della famiglia reale Charlie Proctor che su Twitter ha condiviso un breve filmato nel quale i due fratelli camminano finalmente fianco a fianco.

The Prince & Princess of Wales, accompanied by the Duke & Duchess of Sussex, are viewing floral tributes at left at Windsor Castle. — Charlie Proctor (@MonarchyUK) September 10, 2022

Morte Elisabetta II, Harry e Meghan passeggiano a fianco di William e Kate

Quello che è successo dunque nelle scorse ore nei giardini del castello di Windsor è qualcosa di straordinario. I duchi del Sussex hanno osservato insieme gli omaggi floreali dedicati alla defunta nonna.

Lo stesso Proctor, nel citare un portavoce reale, ha spiegato che è stato il principe del Galles William a invitare il duca e la duchessa del Sussex ad unirsi a lui e alla moglie Kate.

I due fratelli si erano incontrati lo scorso luglio

I due figli di re Carlo III e Lady Diana, come in molti ricorderanno si erano incontrati a luglio 2021 in occasione della presentazione al pubblico della statua dedicata alla madre Diana, poi ai funerali del nonno, il principe Filippo ad aprile 2021. I loro rapporti, così come i loro sguardi erano tesi. Ecco perché questi nuovi scatti, a circa un anno di distanza, ci danno speranza. Che tra i due fratelli ci possa essere finalmente pace?