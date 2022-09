Proclamazione di Re Carlo III: la cerimonia è iniziata

A St James’s Palace la cerimonia di proclamazione di Re Carlo III ha preso il via. I dettagli dell'evento.

Oggi, 10 settembre 2022, è prevista la cerimonia di proclamazione di Re Carlo III come sovrano del Regno Unito e dopo la morte di sua madre, Elisabetta II, ecco come seguirla in tv e in diretta streaming dall’Italia. Per la prima volta nella storia un evento “privato” diventerà appannaggio di milioni di telespettatori anche italiani, un evento che avrà inizio alle 10 ora di Londra, vale a dire a partire dalle 11 ora italiana.

La firma della proclamazione

Con la firma in sede di consiglio a St. James’s Palace, Re Carlo III è stato ufficialmente proclamato sovrano del Regno Unito. Tra le persone del consiglio che hanno apposto la firma il Principe del Galles ed erede al trono William, la Regina consorte Camilla Parker Bowles, l’arcivescovo di Canterbury e la premier Liz Truss.

Oggi la proclamazione di Re Carlo III

La proclamazione di Carlo come Re di Inghilterra è prevista al St James’s Palace dopo che il sovrano aveva già pronunciato ieri il su discorso di esordio.

In quel primo “contatto” con i sudditi Carlo III ha ricordato ed omaggiato la madre, ribadito l’amore per Camilla ed ha definito la linea di successione. Oggi ci sarà un momento fondamentale che arriva a passare dal rigido e privato cerimoniale di corte alla diretta tv. Ma come si sono attrezzati i network italiani per l’evento?

Dove e quando seguirla qui in Italia

La cerimonia di proclamazione di re Carlo III sarà visibile su Rai 1 dalle 10.30 con uno speciale Tg1 in onda fino alle 11.30.

Poi su Rete 4 dalle 10.55 con lo speciale Tg4 “Il giorno di Carlo”. Fra gli ospiti sono previsti tra gli altri, Umberto Brindani e Antonio Caprarica. Si attendono anche conferme di uno speciale su La7 ma al momento non ve ne sono di ufficiali. Da un punto di vista protocollare la cerimonia si svolgerà al cospetto di un corpo cerimoniale noto come Accession Council. Chi ne fa parte? Il Privy Council, un gruppo di parlamentari di alto livello, poi di alti funzionari pubblici, alti commissari del Commonwealth ed infine dal sindaco di Londra.

Sarà il Presidente del Privy Council ad annunciare ufficialmente la morte della Regina ed a pronunciare la formula di proclamazione. Dopo una serie di dichiarazioni in particolare di fedeltà alla Chiesa britannica al suono della fanfara dei trombettieri, Carlo sarà ufficialmente proclamato Re.

La cerimonia in streaming

Chi vorrà seguire la cerimonia di proclamazione di Carlo in diretta streaming lo potrà fare seguendo Rai 1 su RaiPlay e Rete 4 su Mediaset Play. Se invece preferite seguire l’evento in diretta streaming con il commento in lingua originale vi invitiamo a visitare il sito BBC News Live.