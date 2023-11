La terribile storia del femminicidio di Giulia Cecchettin ha acceso ancora una volta i riflettori sul dramma che troppe donne hanno vissuto nell’ultimo periodo in Italia. Casi come quello della 22enne non possono più considerarsi isolati e, qualcuno pensa che possano dipendere dalla cultura stessa radicata in questo Paese. Sembra andare in questa direzione l’appello di Elena Cecchettin a ‘Storie Italiane’.

Elena Cecchettin, l’appello a Storie Italiane: le parole

“In questi mesi combatteremo con il tuo aiuto contro la violenza sulle donne” – la conduttrice Eleonora Daniele introduce la sorella di Giulia agli spettatori del programma. “Vorrei dire a tutte le ragazze di stare attente, ma non è neanche giusto che debbano essere loro a stare attente. Nel momento in cui nasciamo donne, siamo già obbligate ad imparare cosa significa stare attente“ – inizia così l’intervento di Elena Cecchettin in diretta a ‘Storie Italiane’. La ragazza parla della condizione delle donne in Italia nel 2023: “Noi donne siamo costrette a stare attente anche se di sera stiamo semplicemente passeggiando e stare in guardia anche dalle persone che dovrebbero amarci”.

Elena Cecchettin, l’intervista

Parole simili, la Cecchettin le aveva già spese in diretta a ‘Diritto e Rovescio’ su Rete 4: “Turetta viene spesso definito come mostro, invece mostro non è. Un mostro è un’eccezione, una persona esterna alla società, una persona della quale la società non deve prendersi la responsabilità. E invece la responsabilità c’è. I “mostri” non sono malati, sono figli sani del patriarcato, della cultura dello stupro“.