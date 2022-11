Morte Guido D’Alleva, la moglie gli aveva consigliato di andare in ospedale

Il 51enne Guido D'Alleva è morto a causa di un malore che lo ha stroncato mentre si trovava in un bagno del comune di Pescara

Era già da qualche giorno che Guido D’Alleva stava male. Il 51enne architetto soffriva di nausea e vomitava, ma non si era troppo preoccupato della cosa, pensando si trattasse di una semplice gastrite. Guido, in realtà, è poi morto per un malore.

Pescara, Guido D’Alleva morto d’infarto in un bagno: la moglie voleva che andasse in ospedale

Guido D’Alleva è morto a causa di un malore mentre si trovava in un bagno del comune di Pescara. L’uomo vomitava da qualche giorno e aveva mal di pancia forti, ma, pensando si trattasse di semplice gastrite, si era rifiutato di andare in ospedale come gli aveva consigliato la moglie Chiara Mazzochetti.

La scomparsa è avvenuta all’improvviso. L’uomo si era chiuso in bagno per l’ennesimo attacco di nausea, la moglie, non vedendolo tornare, ha forzato la porta e lo ha trovato riverso al suolo.

La chiamata dei soccorsi e il decesso

La moglie, una volta visto Guido steso a terra, ha chiamato immediatamente i soccorsi, arrivati con un’ambulanza pochi minuti dopo. Per l’architetto, però, non c’era già più nulla da fare.

Il consigliere comunale Giampiero Lettere lo ha salutato in questo modo: “Guido era uno dei più bravi architetti pianificatori che il Comune potesse vantare.”