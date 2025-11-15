Morte di Leonardo Fiorentini, ecco cosa hanno raccontato i testimoni e la dissonanza con quanto dichiarato dall'inquilino ed amico David Stojanovic.

Leonardo Fiorini, questo il nome del ragazzo di 27 anni caduto dal balcone nel quartiere Monteverde di Roma mentre si trovava in casa assieme al proprio coinquilino, la differenza tra quanto riportato dal giovane e quanto effettivamente i testimoni hanno visto è notevole.

I testimoni: penzolava nudo dal balcone

Il racconto dei testimoni che hanno assistito alla caduta di Leonardo Fiorini dal balcone del terzo piano della palazzina dove risiedeva è chiaro, il ragazzo penzolava nudo dal balcone e il coinquilino gli teneva i piedi.

A proposito del ruolo dell’inquilino hanno dichiarato che chiedeva di portare i materassi in cortile prima di lasciar cadere nel vuoto Leonardo.

I due erano amici ed abitavano entrambi a Isola di Liri in provincia di Frosinone e quel giorno avevano affittato la casa vacanza a Monteverde. Entrambi erano fidanzati ma al momento della morte di Leonardo le due ragazze erano assenti.

Come riportato da Il Corriere della Sera i due aveva assunto hashish ed altre droge prima di litigare pesantemente.

La testimonianza di David: non sono riuscito a fermarlo

Ha parlato agli inquirenti anche l’inquilino della casa, l’amico di Leonardo, David Stojanovic.

“Non sono riuscito a fermarlo, era impazzito, si strappava i vestiti di dosso” queste le parole di David rilasciate a Repubblica.

Al ragazzo sono stati effettuati i test tossicologici ed è anche stata effettuata l’autopsia sul corpo di Leonardo che nel frattempo è stato trasferito all’obitorio.

Stojanovic è accusato di omicidio ed è stato costretto agli arresti domiciliari, come riporta Leggo.it in attesa che venga fatta ulteriore chiarezza rispetto ai fatti avvenuti la sera di giovedì 13 novembre.