Le scatole nere del jet privato Prigozhin, andato distrutto in un incidente che ha portato alla morte del generale, sono state recuperate.

A due giorni di distanza dall’incidente aereo che ha causato la morte del capo della Wagner Yevgeny Prigozhin, le scatole nere del jet privato del generale sono state recuperate. Intanto, è stato riferito che le dieci salme ritrovate sul luogo della tragedia verranno sottoposte ad indagini genetiche per verificare l’identità delle vittime.

Morte Prigozhin, recuperate le scatole nere del jet

Sono state recuperate le scatole nere del jet precipitato mercoledì 23 agosto in Russia, mentre era in volo tra Mosca e San Pietroburgo. Le autorità russe hanno trovato e sequestrato le scatole nere e hanno anche individuato tutti i corpi delle dieci persone che si stavano viaggiando a bordo del velivolo al momento dello schianto.

Tra i passeggeri, erano presenti il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin e il suo braccio destro Dmitry Utkin.

Corpi delle vittime sottoposti a indagini genetiche

Nonostante l’informazione diffusa quasi contestualmente all’incidente, per appurare con certezza che il fondatore del gruppo fosse sul velivolo e che, di conseguenza, sia effettivamente morto, sarà necessario attendere gli esami del DNA che verranno effettuati nell’immediato futuro. Solo in questo modo sarà possibile determinare con esattezza l’identità delle salme rinvenute degli investigatori russi.

Intanto, mentre il presidente russo Vladimir Putin ha garantito che verrà svolta un’indagine per fare chiarezza su quanto accaduto, tra i membri della Wagner e in tutto il mondo occidentale continuano a proliferare ipotesi sulle reali cause dello schianto del jet privato di Prigozhin.