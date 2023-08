A poche ore dalle prime parole del presidente Vladimir Putin sul drammatico incidente aereo che ha causato la morte del capo della Wagner Yevgeny Prigozhin, il Cremlino smentisce categoricamente che il leader russo abbia avuto un ruolo attivo nel consumarsi della tragedia.

Il Cremlino smentisce ruolo attivo di Putin nella morte di Prigozhin: “È una menzogna”

È una “assoluta menzogna” che il presidente Putin abbia ordinato l’uccisione del generale Prigozhin. A dichiararlo con fermezza è stato il portavoce del Cremino, Dmitry Peskov.

“Non so nulla di quello che sarà il futuro della Wagner, non posso dirvi niente”, ha aggiunto Peskov, rispondendo alle domande dei cronisti durante un punto stampa. ”Posso dire che il gruppo ha dato un grande contributo allo svolgimento dell’operazione militare in Ucraina, come ha ricordato il presidente russo Vladimir Putin”.

Inoltre, facendo riferimento ai wagneriani, il portavoce del Cremlino ha precisato che “l’eroismo di queste persone non sarà mai dimenticato”.

Cremlino: “Legalmente non esistono compagnie militari private come Wagner”

In occasione della conferenza stampa, poi, Peskov ha ribadito che “legalmente non esistono compagnie militari private come la Wagner” ma non ha voluto esprimere nessun commento o considerazione rispetto al futuro del gruppo di mercenari dopo la morte dei due fondatori Prigozhin e Utkin.

“Esiste invece il gruppo Wagner che, come il Presidente ha detto più volte, ha contribuito molto al successo dell’operazione militare speciale”, si è limitato a rimarcare il portavoce del Cremlino.