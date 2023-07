È mistero sulle cause della morte del giornalista Andrea Purgatori. La vicenda è adesso oggetto di un’indagine per omicidio colposo avviata dalla Procura di Roma.

L’inchiesta aperta dopo la denuncia dei familiari: “Cure sbagliate”

La famiglia ha presentato una denuncia riguardante presunte cure errate, e pertanto i pubblici ministeri di Roma hanno deciso di eseguire un’autopsia e acquisire le cartelle cliniche relative al decesso del giornalista.

Tali documenti saranno utili per stabilire se la diagnosi e le cure fornite siano state adeguate e corrette. Purgatori era in cura presso una rinomata clinica romana per una grave forma tumorale, ma è deceduto in ospedale durante il ricovero. Tra le tante inchieste da lui seguite, il giornalista era di recente impegnato nella riapertura del caso Emanuela Orlandi.

La famiglia di Purgatori chiede di verificare la correttezza della diagnosi

In una nota diffusa dalla famiglia di Purgatori, si afferma che i carabinieri del Nas, sotto il comando del colonnello Alessandro Amadei e coordinati dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco e dal pm Giorgio Orano, stanno conducendo le indagini per fare luce sulla correttezza delle diagnosi e delle cure ricevute dal giornalista, deceduto il 19 luglio 2023, solo due mesi dopo la diagnosi iniziale.

La famiglia di Andrea Purgatori ha espresso la volontà di verificare la correttezza della diagnosi presentata in una clinica romana, nonché l’effettiva necessità delle pesanti terapie prescritte. La denuncia solleva anche interrogativi su eventuali errori diagnostici e se siano state omesse cure necessarie a causa di tali errori.