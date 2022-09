Morto a 25 anni dopo un intervento per dimagrire, sua madre: "Direi a chiunque di stare molto, molto attento a dove va oppure di non andare affatto"

Joe è morto a 25 anni dopo un intervento per dimagrire: aveva scelto la Turchia per risparmiare e il sogno di un 25enne britannico di sottoporsi ad un intervento di bypass gastrico diventa tragedia. Quell’intervento chirurgico doveva portare il ragazzo, che era sovrappeso, a raggiungere il risultato ed a risparmiare qualche soldo ma non è andata così.

Il Mirror racconta che il ragazzo è volato a Istanbul per sottoporsi a un’operazione di riduzione dello stomaco.

Morto dopo un intervento per dimagrire

Joe lo aveva fatto perché in Turchia il prezzo dell’intervento è decisamente inferiore agli standard europei. Purtroppo Joe è morto dopo l’operazione. Il ragazzo pesava 120 kg, e per la sanità pubblica inglese era in una lista d’attesa lunga 5 anni, troppo per le sue esigenze di giovane che voleva star bene ed avere un corpo nuovo.

Ecco che perciò il giovane operaio aveva scelto una clinica di Istanbul dove lo stesso intervento costa 3mila sterline, vale a dire circa 3.500 euro.

Un risparmio di 3.500 euro per morire

Al Mirror il resto della storia lo ha raccontato la madre di Joe, Julie: “Era un bell’ospedale e aveva delle buone recensioni“. Ma quando le avevano detto che suo figlio aveva avuto un arresto cardiaco fatale quella bellezza si è fatta orrore.

Julie adesso ha lanciato un appello: per gli interventi bariatrici alla larga da scorciatoie: “Direi a chiunque di stare molto, molto attento a dove va. O non andare affatto. Non ne vale la pena“.