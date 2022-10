Morto a 45 anni per un malore nel sonno: cadavere trovato a letto dalla moglie

Massimiliano "Fish" Cirilli è stato trovato morto nel sonno: a portarselo via un malore fatale.

Massimiliano “Fish” Cirilli è morto a soli 45 anni a causa di un malore fatale nel sonno. Il cadavere è stato scoperto dalla moglie a letto. Massimiliano era soprannominato “Fish” (pesce in inglese) in quanto era un appassionato di pesca. A piangere la dipartita del 45enne sono Marcelli e la riviera del Conero (Ancona).

La moglie di Cirilli ha chiamato i soccorsi, ma per lo sventurato non c’era nulla da fare oramai.

Si attende l’autopsia che dovrebbe dare ulteriori chiarimenti sul decesso. Massimiliano Cirilli era una persona conosciuta in riviera. Come informa Ancona Today, l’uomo lavorava come operaio e condivideva con i suoi amici l’amore per la pesca. La scomparsa del 45enne ha colto di sorpresa le comunità di Marcelli, Numana e Sirolo.

Morto per un malore nel sonno: chi era Massimiliano Cirilli

Da Youtvrs.it si legge che Massimiliano Cirilli lavorava come operaio presso la Bftm ed era un appassionato di pesca. È stata la moglie a trovare il corpo senza vita del marito a letto. Si ipotizza che il 45enne sia morto a causa di un arresto cardio-circolatorio. Cirilli era padre di due figli ancora minorenni.

I commenti di addio su Facebook

Diversi gli amici che hanno ricordato Massimiliano Cirilli su Facebook.

Una di loro scrive: “Non ho commenti, solo dolore”, un’altra dice: “Condoglianze alla famiglia”. La sorella Malila ha ringraziato tutti per aver ricordato Massimiliano, affermando: “Non si può morire così, avevamo combattuto tanti dolori, ora sarò sola”.