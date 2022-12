Il mondo della letteratura piange lo storico e saggista italiano Alberto Asor Rosa.

Il professor Asor Rosa è morto oggi, 21 dicembre 2022, ad 89 anni. Asor Rosa, o meglio Asor, come si faceva chiamare da tutti, ha studiato per tutta la vita il rapporto tra intellettuali e potere.

Morto Alberto Asor Rosa: era uno storico della letteratura

Laureato con una tesi su Vasco Pratolini, ha discusso il suo lavoro con il professor Natalino Sapegno, suo relatore, e il poeta e professore Giuseppe Ungaretti.

Il suo lavoro di una vita è stato quello di studiare ed analizzare la storia delle letteratura italiana e anche i mutamenti antropologici e socio-politici attraverso i secoli. Come già accennato in precedenza, Asor Rosa ha anche studiato per tutta la vita il rapporto tra intellettuali e potere. Lo storico della letteratura ha insegnato per 52 anni all’Università Sapienza di Roma.

Asor Rosa, tra romanzi e articoli

Le opere di Alberto Asor Rosa sono tantissime, tra queste si ricordano quelli più recenti: L’ultimo paradosso (1985), L’alba di un mondo nuovo (2002), Storie di animali e altri viventi (2005), Assunta e Alessandro (2010), I racconti dell’errore (2013) e Amori sospesi (2017).

Asor Rosa ha inoltre scritto numerosi saggi ed articoli di giornali in collaborazione con quotidiani italiani.