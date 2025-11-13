Viareggio, è morto il deejay e anima del Carnevale Andrea Paci: aveva 43 anni

La città di Viareggio è in lutto per la morte, a soli 43 anni, di Andrea Paci, storico deejay e anima musicale del Carnevale della cittadina toscana.

Paci era anche apprezzato per il suo impegno nel sociale, era infatti soccorritore della Misericordia del Lido di Camaiore. L’annuncio della sua morte è stato dato dalla sorella Alessandra, Andrea era malato da tempo e, negli ultimi giorni, le sue condizioni erano peggiorate. Nel corso della sua carriera si ricordano anche grandi collaborazioni con artisti quali Vasco Rossi e Jennifer Lopez.

Viareggio, è morto Andrea Paci: tanti i messaggi di cordoglio

Viareggio in lutto per la morte dello storico deejay Andrea Paci. Tanti i messaggi di cordoglio sui social, uno di essi recita: “hai fatto ballare intere generazioni con la tua allegria”. Paci, come detto, era l’anima musicale del Carnevale di Viareggio, questo il messaggio della Fondazione del Carnevale di Viareggio: “con i Maestro e il mondo tutto del Carnevale, si unisce al dolore per la scomparsa di Andrea Paci, una persona straordinaria che, con il sui suo sorriso contagioso, la sua generosità e la sua passione per la musica, ha saputo seminare solo gioia, ovunque andasse. Andrea un ragazzo e poi un uomo speciale. In simbiosi con il Carnevale e in amore con la musica. Dj talentuoso e appassionato, ha fatto danzare e sorridere intere generazioni e ha amato il Carnevale come pochi altri, rendendolo parte della sua vita e della sua energia. Oggi il nostro pensiero va a lui, alla sua famiglia e al suo sconfinato mondo di amici. La sua voglia di vivere e di rendere felici gli altri, la sua musica e il suo amore per Viareggio, continueranno a vivere tra le note del nostro Carnevale.”