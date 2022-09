Morto bimbo di 11 anni risucchiato nella fogna mentre giocava in un canale di scolo  

Inutile ogni soccorso, morto per annegamento un bimbo di 11 anni risucchiato nella fogna mentre giocava in un canale di scolo a Bentonville

Orrore in Arkansas, dove il 29 agosto un bambino di 11 anni è stato risucchiato nella fogna mentre giocava in un canale di scolo ed è morto, la tragedia si è consumata in pochi attimi dopo che il maltempo aveva riempito d’acqua e fango l’apertura di ritenzione idrica in cui ha trovato la morte il piccolo.

Secondo i lanci del media territoriali degli Usa il ragazzino stava giocava nell’area di ritenzione idrica di Bentonville quando è avvenuto il dramma.

Bimbo di 11 anni risucchiato nella fogna

Alla vista del bimbo che annaspava una donna si sarebbe anche lanciata in suo aiuto ma l’acqua alta ha finito per trascinare entrambi nella fogna. Il team di soccorso arrivato sul posto dove si stava consumando la tragedia è riuscito a localizzare e salvare la donna, una 47enne che risiede poche centinaia di metri dal luogo del dramma, purtroppo però il bambino è stato trascinato ancora più in basso ed è morto dopo il recupero.

Il maltempo e le indagini della polizia

Il team ha infatti individuato l’11enne e ha provveduto al trasporto presso un ospedale locale, ma era già tardi, il bambino era già annegato. A concorrere alla tragedia il furioso maltempo che aveva portato forti acquazzoni ed una vera inondazione nell’area. A spiegarlo il National Weather Service. Dal canto suo la polizia locale ha comunicato che sta indagando su eventuali responsabilità terze.