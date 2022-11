Morto bimbo di 7 anni: indagini in corso

Morto bimbo di 7 anni: indagini in corso

Morto bimbo di 7 anni: indagini in corso

Morto bimbo di 7 anni: indagini in corso, il piccolo di origini marocchine era conosciutissimo da tutti in paese e giocava sempre nella piazza

Terribile tragedia in Toscana, dove in provincia di Siena è morto bimbo di 7 anni: le indagini in corso.

Il dramma si è consumato a Castiglione d’Orcia ed ha sconvolto lo stesso sindaco Claudio Galletti, che si è detto sconvolto. A morire il piccolo Rayen, un bambino marocchino nato in Italia. Sul posto, come spiegano i media che hanno preso in carico la tremenda notizia, sono arrivati non solo i soccorritori del 118 ma anche i carabinieri della territoriale.

Morto bimbo di 7 anni: indagini

A loro il compito di indagare per comprendere cosa possa aver ucciso il piccolo Rayen.

Quel bambino era conosciutissimo da tutti in paese e giocava sempre nella piazza. La salma adesso si trova all’obitorio delle Scotte in attesa della decisione della magistratura in ordine ad una eventuale autopsia.

I messaggi di dolore e cordoglio sui social

Intanto sui social si sono cominciati ad accumulare i messaggi di dolore assoluto per quella tragica scomparsa. Rayen infatti aveva un fratello che gioca nel Gruppo Sportivo Sanquirico d’Orcia.

Proprio il team Facebook ha scritto: “Una tragedia immane ha scosso profondamente in queste ore le comunità di Castiglione d’Orcia e San Quirico: ha perso la vita a soli 7 anni il piccolo Rayen”. E in chiosa meste: “A tutta la famiglia esprimiamo le più sentite condoglianze e tutta la nostra vicinanza in un momento che ci lascia tutti sgomenti”.