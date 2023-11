Il direttore creativo di Moschino, Davide Renne, è morto dopo essersi sottoposto a un’operazione per un problema al cuore.

Terribile lutto nel mondo della moda: il direttore creativo di Moschino, Davide Renne, è improvvisamente morte all’età di 46 anni. Aveva assunto l’importante carica alla metà di ottobre 2023. A quanto si apprende, il decesso di Renne è avvenuto tre giorni dopo essere stato operato per un problema al cuore.

Morto Davide Renne, era il direttore creativo di Moschino

Renne era stato operato a Milano per un problema cardiaco nella giornata di lunedì 6 novembre. Dopo aver trascorso tre giorni nel reparto di terapia intensiva, le condizioni di salute del direttore creativo di Moschino sono gradualmente peggiorate fino al decesso.

La prematura e improvvisa scomparsa del 46enne ha devastato il modo della moda e la società della quale era diventato direttore creativo da poche settimane. “Non ci sono parole per descrivere l’incommensurabile dolore che stiamo vivendo in questo momento così drammatico. Davide si era unito a noi solo pochi giorni fa, quando un malore improvviso ha stroncato troppo presto la sua giovane vita. Non riusciamo ancora a credere a quello che è successo”, ha dichiarato Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe SpA.

“Con Davide stavamo lavorando a un progetto ambizioso, pieni di entusiasmo e di ottimismo verso il futuro. Anche se è stato con noi solo per pochissimo tempo, Davide è stato in grado di farsi subito amare e rispettare. A noi resta oggi la responsabilità di portare avanti ciò che la sua fantasia e creatività avevano solo immaginato. Ci stringiamo alla famiglia e ai numerosissimi amici di Davide con affetto”, ha aggiunto Ferretti.

Carriera

Il 46enne era molto conosciuto soprattutto dagli addetti ai lavori. Per quasi due decenni, era stato a capo dell’ufficio stile di Gucci ricoprendo ruoli come head designer for Womenswear sotto la guida di Frida Giannini, prima, e di Alessandro Michele, poi.

Poco più che ventenne, invece, Renne aveva lavorato presso l’ufficio stile di Alessandro Dell’Acqua.

Nel suo ambiente professionale, era considerato un infaticabile lavoratore, sempre solare e dinamico.

Ferretti, quando a metà ottobre 2023 aveva nominato l’uomo direttore creativo di Moschino, aveva affermato: “Siamo rimasti tutti colpiti dalla visione estremamente sofisticata di Davide, dalla sua consapevolezza del potere della moda di creare un dialogo vivo e poetico con il mondo che ci circonda e dalla sua profonda comprensione dell’heritage di Moschino e dei nostri codici. È un designer brillante e un essere umano speciale”.

A febbraio 2024, Renne avrebbe presentato la sua prima collezione di Moschino.