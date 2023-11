La pistola è stata ritrovata nella mattinata di ieri nel controsoffitto di un bagno, in un bar in zona Termini. Sul caso indagano gli uomini del 112 e i carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di via In Selci.

Roma, trovata pistola nel bagno di un bar

Gli operai stavano eseguendo dei lavori di manutenzione all’impianto idraulico all’interno del bar. Solo quando hanno spostato i pannelli del soffitto, per raggiungere la vasca dello sciacquone, hanno fatto la curiosa scoperta. Nel locale, situato in Via Marsala, sono subito intervenuti i carabinieri. Dalle prime ricostruzioni è apparso che l’arma fosse una di quelle pistole a salve, senza il tappo rosso e il relativo munizionamento.

Il ritrovamento

La pistola era stata nascosta all’interno del controsoffitto del bagno. Da una prima analisi sembrerebbe che il nascondiglio sia stato utilizzato da qualcuno che ha agito all’insaputa del gestore del locale. I carabinieri del nucleo scalo Roma Termini stanno cercando di fare luce sul caso, definendo chi e perché avesse nascosto l’arma in quel luogo. Resta anche da capire se sia stata utilizzata in precedenza.