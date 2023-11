Vittoria Puccini e Michele Morrone insieme a Roma: le foto fanno sognare i fan

Vittoria Puccini e Michele Morrone, che nel 2019 hanno lavorato insieme nella serie tv il Processo, sono stati avvistati in atteggiamenti intimi per le vie di Roma.

Vittoria Puccini e Michele Morrone insieme

Liaison in corso tra Vittoria Puccini e Michele Morrone? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo che i due attori sono stati avvistati da Chi per le vie di Roma, apparentemente in atteggiamenti intimi. Al momento sulla questione non è dato sapere di più, e in tanti sono curiosi di sapere se quella tra i due non sia davvero una storia d’amore. In passato Vittoria Puccini è stata legata al collega attore Alessandro Preziosi, padre di sua figlia Elena. A seguire invece è stata legata al direttore della fotografia Fabrizio Lucci.

Michele Morrone invece è stato sposato con Rouba Saadeh, una stilista libanese, dalla quale ha avuto due figli. Di recente ha dichiarato di aver perso la testa per Moara Sorio, la sua nuova compagna che vive a Zurigo. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti tra i fan dei social, sono curiosi di sapere se tra i due attori ci saranno ulteriori novità e se confermeranno o smentiranno le voci in merito alla loro liaison.