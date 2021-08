Morto il professor Mario Malinconico, chimico di fama internazionale: lutto nella comunità scientifica

Il professor Mario Malinconico, chimico di fama internazionale, è morto all’età di 66 anni: la sua scomparsa ha devastato il mondo scientifico.

Morto il professor Mario Malinconico, chimico di fama internazionale

Nel 1979, l’uomo si era laureato con lode alla facoltà di Chimica Industriale presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e, dopo aver svolto attività di ricerca all’estero all’Università di Liverpool, era stato impiegato al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) dal 1983 fino al 2021, anno in cui ha raggiunto il pensionamento.

Per conto del CNR, inoltre, dal 2019, il chimico di fama mondiale era stato anche incaricato di rappresentare l’Italia all’International Science Council.

Il professor Malinconico, poi, era anche Corrispondente della Società Nazionale delle Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali nonché presidente del TecUp e di Atia-Iswa.

Morto il professor Mario Malinconico, carriera e premi ricevuti

Il chimico Mario Malinconico, nato a Palma Campania (in provincia di Napoli), è stato una figura estremamente importante e carismatica nel panorama scientifico italiano e internazionale.

Il 66enne era uno dei maggiori esperti italiani nel settore della valorizzazione dei rifiuti in plastica, dei biopolimeri e delle bioplastiche.

In relazione al suo principale ambito di competenza, il professor Malinconico è stato membro del consiglio di amministrazione di Uniplast, noto per essere l’ente normativo italiano che si occupa delle materie plastiche. Lo scienziato è stato anche coordinatore del Comitato Scientifico di Assobioplastiche Italia e rappresentante italiano all’Unione Mondiale della Chimica, IUPAC.

Inoltre, Molinconico aveva ricevuto importanti premi alla carriera nel corso degli anni, tra i quali figurano il Distinguished Chemistry Award 2013 della IUPAC e il St Andrews Prize for the Environment per l’ambiente e per gli studi condotti sui polimeri biodegradabili di origine naturale.

Morto il professor Mario Malinconico, il sindaco di Palma Campania

La notizia dell’improvvisa scomparsa del professor Mario Malinconico è stata commentata su Facebook dal sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, che ha dichiarato: “La sua scomparsa ci addolora. Dobbiamo onorare, come comunità, la sua memoria. Alla sua famiglia arrivino le nostre condoglianze. Che la terra gli sia Lieve. Ciao Prof – e ha aggiunto –. La sua ricerca era dedicata alla sintesi di nuovi polimeri, alla modifica chimica dei polimeri naturali e sintetici, al riciclaggio delle materie plastiche, allo sviluppo di plastiche biodegradabili e compostabili per l’imballaggio e l’agricoltura”.