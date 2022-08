Ioane King, attore di Spartacus, è morto all'età di 49 anni per un adenocarcinoma che ha colpito il pancreas e altri organi.

L'attore aveva annunciato la diagnosi della malattia lo scorso gennaio.

Morto Ioane King, attore di Spartacus: aveva 49 anni

Ioane King, uno degli attori della serie Spartacus, è morto a 49 anni a causa di un adenocarcinoma che ha colpito il pancreas e altri organi. L'attore neozelandese aveva annunciato di avere la malattia lo scorso gennaio. "In Spartacus, John venne ingaggiato come comparsa. La sua presenza possente e l'atteggiamento sempre positivo con il cast e la troupe gli fecero guadagnare il ruolo parlato di Rhaskos. […] Ricordo John soprattutto per il suo enorme sorriso e per la luce che brillava nei suoi occhi, quando accoglieva me e gli altri sul set ogni giorno, stringendoci il braccio come un Gladiatore e riconoscendo con la sua profonda voce grattata: 'Fratello!' Era uno dei ragazzi che facevano da collante per l'intero team e indossava il simbolo B per la Casa di Batiatus sul braccio con grande orgoglio.

Ioane (John) King era davvero uno dei Fratelli” ha scritto Manu Bennett, che interpretava Crixus, su Instagram.

L’annuncio della famiglia

La famiglia ha dichiarato che l’attore è scomparso mentre era circondato dai suoi affetti più cari, dai suoi parenti e dai suoi amici. “John lascia un grande vuoto in questo mondo, è stato uno straordinario marito, padre, figlio, fratello, amico ed essere umano. Chi è stato abbastanza fortunato da incontrarlo porterà con se la sua eredità di gentilezza, influenza positiva, duro lavoro e amore” hanno dichiarato.