Morto Joseph Kittinger, primo uomo ad aver attraversato l'Atlantico su una mongolfiera

Venerdì 9 dicembre 2022 è morto Joseph “Joe” Kittinger, colonnello dell’aeronautica statunitense che divenne celebre nel 1984 per essere stato il primo uomo ad attraversare in solitaria l’oceano Atlantico a bordo di un pallone aerostatico.

Aveva 94 anni.

L’impresa di Joseph Kittinger, volato in meno di 96 ore dal Maine alla Liguria su una mongolfiera

Joseph Kittinger partì da Caribu, nel Maine, e il 18 settembre 1984 atterrò nei boschi della località Cascinassa di Cairo Montenotte, in provincia di Savona, dove una targa ricorda la sua impresa.

Kittinger con la sua mongolfiera percorse 5.792 chilometri a 4.500 metri di altezza. Il viaggio durò 95 ore e 48 minuti a una velocità media di 60 chilometri all’ora.

Durante l’atterraggio, l’aviatore si fratturò il piede destro.

Poche ore dopo l’arrivo in Liguria, l’allora Presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, inviò a Kittinger un messaggio di congratulazioni, definendo la sua avventura “quanto vi è di meglio nello spirito americano”.

Il nostro Presidente della Repubblica, il savonese Sandro Pertini, invitò invece a Roma Kittinger per complimentarsi personalmente e conferirgli il titolo di commendatore.

Il record per il salto più alto con il paracadute detenuto per oltre 50 anni

Joseph Kittinger, veterano del volo e di guerra, è famoso anche per aver detenuto per più di 50 anni il record per il lancio con il paracadute dalla quota più elevata. Nel 1960 si buttò infatti da ben 32 chilometri di altezza!

Leggi anche: Usa, allarme per la triplendemia: ospedali intasati e continui inviti a vaccinarsi

Leggi anche: Si finge infermiera e rapisce un neonato: arrestata