Morto Cormac McCarthy: tra le sue opere si ricordano "La strada" e "Non è un paese per vecchi".

È morto lo scrittore americano Cormac McCarthy: aveva 89 anni. Il suo vero nome era Charles Joseph McCarthy Jr. . Ad annunciarne il decesso è stato il suo editore statunitense. Nato a Santa Fe (New Mexico) nel 1993, McCarthy vinse il premio Pulitzer per la narrativa con il libro “La strada”, pubblicato nel 2006; sicuramente uno dei suoi più grandi successi fu “Non è un paese per vecchi” pubblicato nel 2005. Ancor prima scrisse “Cavalli selvaggi”, edito in Italia nel 1993. Da molte delle sue opere furono tratti famosi lungometraggi, tra questi si menziona la trasposizione cinematografica del precitato “Non è un paese per vecchi” del 2008, diretto dai fratelli Ethan e Joel Coen, che vinse l’Oscar come miglior film.

Morto Cormac McCarthy: le sue ultime opere

L’opera più recente di Cormac McCarthy è “Il passeggero” uscita nel 2023, sedici anni dopo la precedente. Come informa Il Post, “Il passeggero” è stato scritto in parallelo con “Stella Maris” la cui uscita in Italia è prevista per il prossimo settembre.

Il parere del New York Times

Così si è espresso il New York Times sui libri di McCarthy: “Presentavano una visione cupa, spesso macabra, della condizione umana”. E inoltre: “I suoi personaggi erano outsider, come lui”. Da precisare come l’89enne fosse uno scrittore solitario e poche volte concesse delle interviste, così come rare furono le sue apparizioni pubbliche.