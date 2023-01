I media locali hanno dato la triste notizia: è morto lo storico ristoratore campano Domenico Falso.

Da quanto si apprende il suo locale “Dominique” era un vero luogo di culto per cittadini e turisti del litorale Domizio. E proprio la Baia Domizia e tutto il territorio aurunco sono in lutto per la morte dell’85enne Domenico Falso, conosciuto ed apprezzato ristoratore.

Morto il ristoratore Domenico Falso

L’uomo era conosciuto in particolare per essere stato il fondatore di ‘Dominique’, locale storico di Baia Domizia. E proprio con quell’iconico ristorante Falso era diventato anno dopo anno uno degli incontrastati “pilastri della ristorazione del territorio aurunco”, come ha scritto un ottimo pezzo di Caserta News.

Il dato effettivo è che l’attività di Domenico Falso non solo aveva dato lustro alla gastronomia ma era stata uno dei pilastri su cui un territorio spesso sottovalutato aveva saputo costruire il suo “Rinascimento turistico”.

Il contributo allo splendore della “Baia”

Per decenni il “Dominique” ed il suo titolare avevano dato un contributo fondamentale al “periodo di massimo splendore della località turistica”. Da quanto si apprende Domenico Falso era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma.

I funerali dell’apprezzato ristoratore si svolgeranno nella giornata di oggi, mercoledì 11 gennaio, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Suio.