La denuncia dell'agente immobiliare, noto nel territorio, sul personale sanitario dice: "Massima solidarietà".

Fabio Sparagna, noto agente immobiliare di Baia Domizia (Sessa Aurunca) ha rilasciato alcune considerazioni sulla sanità locale. Dichiarazioni da parte di una persona positiva al Covid-19, che ha vissuto l’esperienza di ricovero a causa del contagio. Sparagna, parlando dell’ “inferno” all’interno degli ospedali, scrive su Facebook: “Massima solidarietà agli infermieri, ai medici a coloro che lavorano in prima fila! Mi sono trovato in Ospedale Area COVID e vi giuro che ne esco segnato (queste le mie sofferenze) ….

fortunatamente ero tra quelli che stava meglio e per questo mi sono reso disponibile nel prestare aiuto ai ricoverati premetto di tutte le età ma in prevalenza dai 50 in su!”.

Baia Domizia, il post di Fabio Sparagna

Fabio Sparagna ha rilasciato la sua versione riguardo le condizioni degli ospedali in tempo di Covid. Sparagna prosegue nel suo post FB: “Parlo per quello che ho vissuto io ! 0 compassione – 0 dignità – anziani trattati come fossero 0- elemosinare acqua e cibo per ore- senza coperte ma teli trasparenti uomini e donne insieme senza coprirli spogliati – dormire in pronto soccorso per 2 giorni sulle sedie o barelle – Mi fermo qui ….”.

Il giudizio sugli ospedali

Il post Facebook di Fabio Sparagna termina con le seguenti parole: “Approfitto nel consigliarvi di curarvi a casa già dai primi sintomi, non trascurare e non affollare gli ospedali tanto la cura è unica … I medici dicono che prima o poi toccherà un po’ a tutti ma RIPETO non trascurate e proteggiamo i più deboli. La diagnosi per tutti i ricoverati è Polmonite Bilaterale ….. Gli ospedali in questo periodo sono l’inferno! Non date tutto per scontato, denunciate i disservizi, perché chi sbaglia deve pagare”.