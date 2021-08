Marco Papiani è morto nella sua abitazione a seguito di una lunga malattia: lo stimato ex assessore di Pontedera aveva 62 anni.

Marco Papiani, 62 anni, ex assessore al bilancio di Pontedera, comune in provincia di Pisa, è morto a causa di una grave malattia contro cui combatteva da tempo. Il decesso è avvenuto attorno alle 23:30 di venerdì 13 Agosto 2021 all’interno dell’abitazione di famiglia.

Lascia la moglie Nicoletta Bernardi e i figli Francesco e Ilaria.

Papiani era un uomo del centrosinistra, dal PD era entrato nel partito fondato da Matteo Renzi, Italia Viva. Consulente finanziario, per due legislazioni ha ricoperto il ruolo di assessore al bilancio con il sindaco Simone Millozzi. Durante il suo secondo mandato, Papiani aveva ricevuto la terribile diagnosi che lo ha costretto ad affrontare pesanti terapie nei centri specializzati di Milano.

Marco Papiani: un uomo gentile

Il modo di affrontare la malattia è stato ammirevole. Sempre con il sorriso, spesso lo si vedeva in sella alla sua bicicletta muoversi dall’ufficio in cui lavorava come consulente finanziario e patrimoniale presso la Banca Fideuram a Palazzo Stefanelli, in cui aveva un ruolo fondamentale durante la giunta Millozzi.

Sempre disponibile al dialogo, stimato da tutti, Marco Papiani verrà ricordato per la sua gentilezza e la sua disponibilità verso il prossimo.

Non sorprendono quindi i moltissimi messaggi di cordoglio giunti, anche via social, nelle ore immediatamente successive alla notizia del decesso.

Marco Papiani: moltissimi i messaggi di cordoglio

Matteo Franconi, attuale sindaco di Pontedera, ha voluto ricordarlo con queste parole: “Ti abbiamo visto combattere come un leone. Ogni giorno. Abbiamo ammirato la dignità ed il coraggio con cui hai amato la vita, i tuoi affetti e la nostra comunità fino all’ultimo respiro.

Adesso riposa caro Marco”.

Marco Papiani: le parole dell’ex sindaco Millozzi

Tra i tanti messaggi, spicca quello molto toccante dell’ex sindaco Simone Millozzi: “Abbiamo fatto un “lungo” viaggio insieme. E te hai sempre sorriso alla vita. Sei stato, con il tuo carattere e la tua forza, un punto di riferimento irrinunciabile per me e per tutti coloro che ti hanno conosciuto. Tuttavia i tantissimi ricordi insieme, oggi, lasciano spazio solo alle lacrime che non smettono di scendere. Un abbraccio, caro Marco. Mi mancherai. Un abbraccio commosso a Nicoletta. Cari Ilaria e Francesco, siate orgogliosi del vostro babbo!”

LEGGI ANCHE: Pontedera, maestra trova tesoretto anonimo e lo dona alla scuola