Matteo Messina Denaro è morto il 25 settembre, e ora si aprono gli interrogativi sul valore del suo patrimonio e su chi lo riceverà in eredità.

Il patrimonio di Matteo Messina Denaro

Il boss mafioso di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, è morto nella giornata di ieri, lunedì 25 settembre, dopo che da diversi giorni si trovava in situazione di coma irreversibile. Ora, uno degli interrogativi che più aleggiano sulla salma del 61enne affiliato a Cosa Nostra, è il valore del suo patrimonio – che gli ha permesso di vivere in latitanza fino a gennaio 2023 – e a chi spetterà.

Dopo l’arresto, erano partiti degli approfondimenti da parte degli inquirenti a Campobello di Mazara, per capire qualcosa in più sul suo patrimonio. Dalla meticolosa contabilità di Messina Denaro emergeva che ogni anno i calcoli partivano da una cifra base e fissa di 20/23 mila euro: ma da dove provenivano questi soldi? Nelle sue dichiarazioni, infatti, il boss ha sempre sostenuto di non avere nulla, anche se l’ipotesi è quella di un “tesoro” nascosto da qualche parte.

A chi spetta l’eredità di Matteo Messina Denaro?

Più di metà dei parenti stretti di Messina Denaro sono in galera o sotto inchiesta. Ma è possibile che altri mafiosi vogliano entrare nella gestione degli affari economici del boss.

In termini di legami di sangue, invece, l’erede principale è la figlia Lorenza, nata nel 1996 dalla relazione con Francesca Alagna. Fino a settembre la ragazza aveva tenuto il cognome della madre. Il primo incontro con il padre è avvenuto lo scorso aprile nel carcere de L’Aquila. Lorenza ha poi scelto di prendere il cognome del boss. Ma sono ancora in vita anche le sorelle del mafioso, e la madre.