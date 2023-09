In molti si chiedono chi comanda Cosa Nostra dopo la morte di Matteo Messina Denaro.

Matteo Messina Denaro è l’ultimo grande boss stragista e la sua scomparsa fa parlare molto. Ad esempio, ci si chiede chi sia ora al comando di Cosa Nostra.

La morte di Matteo Messina Denaro

Nella storia di Cosa Nostra, la morte di Matteo Messina Denaro è un passaggio importante perché sebbene il boss trapanese non abbia mai guidato la più grande associazione mafiosa italiana in totale, è stata una figura molto carismatica.

Ora dal distaccamento di Trapani, Cosa Nostra si sta riorganizzando, forte anche dei collegamenti ina America e Paesi arabi.

La scomparsa di Matteo Messina Denaro dalla scena, a causa della malattia, toglie un grande macigno dalla strada di Cosa Nostra. Gli stessi mafiosi hanno fatto sospiri di sollievo ma anche politici e imprenditori corrotti che in questi anni sono stati nel mirino delle forze dell’ordine.

Per colpa sua centinaia di persone sono andate in carcere, dopo confische dei beni per centinaia di milioni di euro.

Chi comanda Cosa Nostra dopo Matteo Messina Denaro

Nel Trapanese ci si sta riorganizzando per chi prenderà il posto di U Siccu, magari uno meno appariscente di lui, capace di proseguire gli affari e muoversi senza dare nell’occhio.

Secondo gli inquirenti, ci sarebbero diversi nomi papabili a prendere il posto del boss. L’erede è ancora un mistero, ma potrebbe essere Giovanni Motisi, ricercato per omicidi e stragi, oppure Stefano Fidanzati, spola fra Palermo e Milano da tempo.

Ancora, spiccano i nomi di Settimino Mineo (capomafia siciliano), Sandro Capizzi (figlio di un noto boss mafioso), Giuseppe Auteri, boss di Porta Nuova latitante da circa un anno.