Lutto a Treia, nel maceratese, dove è morto per un malore improvviso a 69 anni Nazzareno Domizioli, stimato imprenditore edile a riposo ed ex presidente della squadra di calcio locale.

Domizioli era stato per anni il vulcanico presidente del Chiesanuova calcio negli anni ’80 e non aveva mai cessato di seguire la sua squadra in ogni appuntamento calcistico. I media locali spiegano che Nazzareno era presente ad ogni trasferta.

Il dirigente del team Alessio Spurio ha spiegato: “Domenica scorsa, nonostante un piccolo intervento che aveva dovuto affrontare, era riuscito comunque a seguirla con il cellulare”.

E l’amore per il calcio e per la squadra della sua terra nel cuore di Nazzareno Domizioli faceva il paio con quello per la squadra dell’Inter, di cui era un tifoso storico.

L’imprenditore in pensione lascia i fratelli e sorelle Silvana, Silvano, Colomba, Assunta, nipoti e pronipoti. Il funerale del vulcanico Nazzareno sarà celebrato nel pomeriggio di oggi, martedì 8 febbraio, a partire dalle 15 presso la chiesa parrocchiale Santissimi Vito e Patrizio di Chiesanuova.